«Мисс Русское Радио-Кострома» стала Анжела Лапина

21 апреля в клубе «Икра» прошел финал конкурса «Мисс Русское Радио-Кострома», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В заключительный этап конкурса вышли 9 девушек. Они появились на сцене в четырех разных образах, символизирующих времена года. Был и выход в купальниках.

Все 9 девушек ушли с конкурса победительницами — каждая в своей номинации. Главный титул — «Мисс Русское радио-Кострома» достался Анжеле Лапиной. Девушке 24 года.

Девочка с большими голубыми глазами. 173 сантиметра красоты и обаяния, 47 килограммов интеллекта и грации, все это, собранное вместе, представляет собой меня, — говорит о себе Анжела ЛАПИНА.

По образованию Анжела финансист, у нее красный диплом. А по призванию — она модель. Костромичка живет по принципу «Нет предела совершенству». Анжела мечтала представить родной город на всероссийском конкурсе. Ее желание скоро сбудется.

«Мисс Аметист» и «Мисс Русское радио Кострома 2018» Анжела Лапина получила в подарок путешествие на море, сертификаты от центра эстетической и цифровой стоматологии «White Esthetics», сети салонов «Первая оптика», бутика растительной косметики «Yves Rocher», студии «Перманент мейк ап», «Лэшес-центр ВИП ЛЕШЕС» и молочного завода «Космол», — рассказывают организаторы конкурса.

{slider} Титул первой вице-мисс достался Евгении Галицкой. Она же стала мисс интернет-симпатий: голосование проходило на портале K1NEWS.RU. Девушке достался отличный приз от редакции — эсклюзивный аромат COSMOGONY от парфюмера Бертрана Дюшофура предоставил магазин «Яркая жизнь».

У Жени самая большая группа поддержки. А судя по количеству просмотров страниц с ее фотографиями, она стала самой популярной девушкой в Костроме. Звание «Мисс интернет-симпатий» она заслужила, — считает главный редактор портала K1NEWS.RU Анна ОЛЕЙНИК.

Мисс Артистичность — Вероника Найденкова

Мисс Очарование — Юлия Кузнецова

Мисс Грация — Ева Парванян

Мисс Стиль — Надежда Секина

Мисс Вдохновение — Анна Бачинова

На финале в Костроме выступила певица Эльвира Т. Она исполнила и хиты — «Ядовитая, разбитая» и песню «Такси туда и обратно», которая сейчас часто звучит по радио.