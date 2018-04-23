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Госжилинспекция не подтвердила падение лифта в Саратове
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Госжилинспекция не подтвердила падение лифта в Саратове 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, ранее стало известно, что в доме № 76 по улице Лесная Республика пассажирский лифт сорвался с 10 на 4 этаж. По информации очевидца, в момент падения в лифте находился человек.
Позже инспектор Государственной жилищной инспекции побывал в указанном доме. Поскольку ранее в доме по просьбе жильцов была проведена внеплановая проверка, в настоящий момент все лифты находятся в исправном состоянии.
«Дом ввели в эксплуатацию в 2012 году. Согласно реестру лицензий им управляет ООО «УК Содружество». По данным управляющей компании, информация о падении лифта не подтвердилась. Вчера лифт на некоторое время остановился на уровне 4 этажа. Сотрудники УК сразу же вызвали работников фирмы по обслуживанию лифтового оборудования, которые осмотрели и вновь запустили лифт», — сообщили в Госжилинспекции.
Напомним, ранее сообщение о падении лифта было опубликовано местным жителем в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина также добавил, что ранее жильцы дома обращались в управляющую компанию в связи с неисправной работой лифтов, однако они не получили обратной связи.
Фото: pixabay.com
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