В Жуковском вручили награды призерам интеллектуальной конференции школьников 

В администрации подмосковного Жуковского прошло пленарное заседание XII городской научно-практической конференции школьников и студентов «Интеллектуальное будущее наукограда», сообщается в группе «Единая Россия Жуковский» в соцсети в «ВКонтакте».
«В рамках конференции состоялось награждение победителей и призеров по различным направлениям», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Марков.
Он поздравил победителей и отметил, что в городском округе растет отличная смена.
«Так держать, Жуковский!» — добавил Марков.