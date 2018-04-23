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В Жуковском вручили награды призерам интеллектуальной конференции школьников
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В Жуковском вручили награды призерам интеллектуальной конференции школьников 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В администрации подмосковного Жуковского прошло пленарное заседание XII городской научно-практической конференции школьников и студентов «Интеллектуальное будущее наукограда», сообщается в группе «Единая Россия Жуковский» в соцсети в «ВКонтакте».
«В рамках конференции состоялось награждение победителей и призеров по различным направлениям», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Марков.
Он поздравил победителей и отметил, что в городском округе растет отличная смена.
«Так держать, Жуковский!» — добавил Марков.
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