В Жуковском вручили награды призерам интеллектуальной конференции школьников

В администрации подмосковного Жуковского прошло пленарное заседание XII городской научно-практической конференции школьников и студентов «Интеллектуальное будущее наукограда», сообщается в группе «Единая Россия Жуковский» в соцсети в «ВКонтакте».

Он поздравил победителей и отметил, что в городском округе растет отличная смена.

«Так держать, Жуковский!» — добавил Марков.