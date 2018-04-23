Около 3,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя и 8 тыс. литров спирта обнаружено в Королеве

Производство фальсифицированного алкоголя выявлено и пресечено в городском округе Королев. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

«20 апреля представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городскому округу Королев провели контрольные мероприятия на территории Королева. В ходе проведения осмотра помещений на ул. Чкаловская пресечено кустарное производство алкогольной продукции без соответствующей маркировки и лицензии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаружена кустарная линия розлива, емкостной парк, около 8 тыс. литров сырья — медицинского спирта (фармацевтической субстанции — этанола, крепостью 95%), производства ПАО «Брынцалов-А», более 1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, а также около 3,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя различных видов и наименований. Кроме того, на территории подпольного производства обнаружено большое количество стеклотары и этикеток.

«В настоящее время все оборудование, сырье, готовая продукция арестованы и изъяты. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование», — резюмировали в ведомстве.