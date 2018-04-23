Приморские пасечники добиваются моратория на вырубку липы

Приморские пасечники добиваются полного запрета на заготовку всех видов липы на Дальнем Востоке. Их в этом вопросе поддержали природоохранные организации, главы ряда дальневосточных регионов и представители науки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам председателя Союза Пчеловодов Приморского края Рамиля Еникеева, регион входит в число лидеров в России по производству меда. При этом основным и наиболее ценным медоносом является именно липа.

«Только пчеловодов в Приморье примерно 6-6,5 тыс. Что же касается рабочих мест, которые существуют за счет добычи и переработки липы в лесопромышленном комплексе, то это количество оценивается всего в 500-550. Кроме того, если доходы от производства меда более-менее равномерно распределяются между всеми участниками рынка, то в лесной промышленности существует достаточно узкий круг бенефициаров, получающих основную прибыль», — сказал Еникеев.

Он также отметил, что липа в структуре лесодобычи занимает 3-5%, а поступления в бюджет от нее составляют около 6 млн руб. в год. Таким образом, по его мнению, в случае моратория на вырубку липы лесная промышленность региона существенно не пострадает.

Издание поясняет, что после того, как в 2007 году вступил в силу новый Лесной кодекс России, три вида липы, произрастающие на Дальнем Востоке (амурская, маньчжурская и Такэ), оказались объектами промышленных рубок. Ранее на эти виды режим промышленных рубок не распространялся, поскольку липа является наиболее ценным медоносом Дальнего Востока.