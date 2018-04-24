Число высокопроизводительных мест в Москве выросло за 2017 год на 10%

Модернизация во всех сферах деятельности активно продвигается в Москве , только за 2017 год число высокопроизводительных мест выросло на 10%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«Безусловно. Для этого у нас есть все. Лишь за 2017-й год количество высокопроизводительных мест в городе выросло на 10%. Модернизация идет везде, не только в промышленности. Новации внедряются в финансовом секторе», — сказал Собянин в интервью « Российской газете », отвечая на вопрос о росте производительности труда в городе.

Он добавил, что Сбербанк стал настоящим центром инноваций и одним из лучших банков в мире по внедрению искусственного интеллекта. Все больше они используются и в торговле, и в сфере услуг, где в столице заняты 1,8 миллиона человек. И это тоже немаловажно: чем выше там производительность труда, тем больше зарплата работников и тем меньше требуется мигрантов.

То же самое в здравоохранении: при меньшем количестве работников в городе проводится на 20% больше операций и сложных манипуляций.

«Я бы сказал, что вся Москва живет и развивается в значительной степени за счет внедрения новых технологий, во многом связанных с цифровой революцией», — заключил Собянин.