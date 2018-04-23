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Посол Кыргызстана: Россия для нас — важнейший стратегический партнер
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Посол Кыргызстана: Россия для нас — важнейший стратегический партнер 

Мир24 2 часа назад
Кыргызстан ведет активный диалог со странами постсоветского пространства, заявил посол республики в России Болот Отунбаев. Акцент он сделал на сотрудничестве Москвы и Бишкека, сообщает «МИР 24».
«Россия для нас является наверное на сегодняшний день важнейшим стратегическим партнером. Политических никаких проблем сегодня не существует, никаких проблем между Кыргызстаном и Россией. Мы строим экономический диалог, для нас важна экономическая составляющая. И с этой точки зрения мы имеем большую помощь со стороны Российской Федерации», — сказал Отунбаев.
Выгоду почувствовали в Кыргызстане после вступления страны в Евразийский экономический союз. Это произошло в 2015 году. За это время товарооборот увеличился на 30%.
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