Посол Кыргызстана: Россия для нас — важнейший стратегический партнер

Кыргызстан ведет активный диалог со странами постсоветского пространства, заявил посол республики в России Болот Отунбаев. Акцент он сделал на сотрудничестве Москвы Бишкека , сообщает «МИР 24».

«Россия для нас является наверное на сегодняшний день важнейшим стратегическим партнером. Политических никаких проблем сегодня не существует, никаких проблем между Кыргызстаном и Россией. Мы строим экономический диалог, для нас важна экономическая составляющая. И с этой точки зрения мы имеем большую помощь со стороны Российской Федерации», — сказал Отунбаев.

Выгоду почувствовали в Кыргызстане после вступления страны в Евразийский экономический союз . Это произошло в 2015 году. За это время товарооборот увеличился на 30%.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ