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В Карелии сертифицированные продукты будут отмечать региональным знаком качества
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В Карелии сертифицированные продукты будут отмечать региональным знаком качества 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Главный региональный
ПЕТРОЗАВОДСК, 23 апреля. /ТАСС/. Знак соответствия системы добровольной сертификации продукции «Сделано в Карелии» в понедельник впервые вручили трем республиканским компаниям, которые занимаются выпуском чая, варенья, алкогольной и хлебобулочной продукции, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.
"Вручение предприятиям трех первых знаков качества «Сделано в Карелии» считаю важным для республики событием. Этот знак призван служить своего рода символом качества карельских товаров Система добровольной сертификации — не только инструмент, позволяющий повысить качество товаров местных товаропроизводителей, она поможет обеспечить конкурентоспособность таких товаров и их продвижение, в том числе и за пределами родного региона", — сказал вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов.
По его словам, система добровольной сертификации «Сделано в Карелии» в апреле появилась в реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. В ближайшее время продукция, отмеченная знаком качества, появится на прилавках магазинов. Как уточнили ТАСС в региональном министерстве экономического развития, знак качества местные производители могут размещать на этикетках, фирменных бланках, буклетах и других рекламных материалах для позиционирования своего товара.
Как рассказал журналистам и. о. директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Карелия» Александр Шелестов, право на маркировку товаров региональным знаком качества получают предприятия, чья продукция прошла лабораторные исследования и соответствует стандартам качества.
"Мы понимаем, что если на товаре стоит знак соответствия системы добровольной сертификации, то эта продукция прошла все необходимые лабораторные исследования. То есть она более качественная, полезная и вкусная. Сетевые магазины заинтересованы на свои полки ставить только натуральную и качественную продукцию", — отметил Родионов.
Он добавил, что затраты товаропроизводителей на сертификацию частично планируют компенсировать из республиканского бюджета.
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