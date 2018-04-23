Три предприятия получили знаки качества «Сделано в Карелии»

Знаком качества уже отметили сладкую, алкогольную продукцию и чай.

Сегодня в министерстве экономического развития республики вручили первые знаки соответствия системы добровольной сертификации продукции «Сделано в Карелии ». Их обладателями стали ООО «Мама Карелия», группа компаний «Хлеба Карелии» и ООО «Алковорлд», сообщает пресс-центр министерства.

По словам вице-премьера правительства по вопросам экономики Дмитрия Родионова, «система добровольной сертификации — не только инструмент, позволяющий повысить качество товаров местных товаропроизводителей, она поможет обеспечить конкурентоспособность таких товаров и их продвижение, в том числе и за пределами родного региона».

Отмечается, что принимать решение о предоставлении права использования знака соответствия по итогам сертификации будет Корпорация развития республики. В реестре федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 9 апреля появилась система добровольной сертификации «Сделано в Карелии».