Борис Ельцин — внук кулака, отомстивший за отца и деда

Борис Николаевич Ельцин умер 23 апреля 2007 года. Через год будет десятилетний юбилей его смерти, вокруг которого, наверняка, разгорятся споры. Кто он: «чёрный человек», погубивший СССР, а вместе с ним и связанную с имперской традицией историческую Россию , или великий демократ? Но на Ельцина можно взглянуть и с другой стороны, это куда интереснее. Он — внук кулака, сельского предпринимателя, державшего большое хозяйство: с пятью лошадьми, батраками и сельскохозяйственной техникой. Его дед был репрессирован, отец раскулачен, они всё потеряли, бежали, заново начали жизнь в другом месте. Феноменальная карьера Ельцина, изменившего КПСС , разрушившего и СССР, и коммунистическую партию выглядит как проявление мужицкого реванша, опоздавшей на много лет крестьянской контрреволюции.

Крестьянские восстания начала двадцатых годов были безжалостно подавлены Красной Армией, волнения времён коллективизации оказались стихийными, плохо организованными и не имели шансов на успех. Но судьба Ельцина показывает, почему Сталин воевал не только с «врагами народа», но и с их детьми, отчего вместе с «кулаками» выселялись и их семьи. Протест ожил в детях и внуках: либерализовавшаяся, растерявшая свою первоначальную свирепость Советская власть дала им шанс, и они им воспользовались. Прошедший огонь и воду, занимавшийся и хозяйственной, и партийной работой Ельцин обречён был стать ловким оппортунистом, человеком, тонко чувствующим конъюнктуру — говоря в простоте, у него не должно было быть ничего святого. Но по сравнению с достаточно серой, слепо применявшейся к обстоятельствам массой совпартработникв он был другим. По-мужицки хитрый, волевой Ельцин в другие времена мог бы стать во главе бунта, а в горбачёвскую перестройку он поймал и оседлал протестную волну.

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин во время посещения Нижне-Салдинского металлургического завода, 1981г.

Ельцин всегда умел обращаться с народом. Работая первым секретарем Свердловского обкома и посещая заводы, он снимал свои часы и одевал их на руки передовым рабочим — их Ельцин выбирал из специально созданного для этого фонда. Он знал цену популярности, и, став первым секретарем МГК КПСС, ездил в троллейбусах, ходил по магазинам, а народ глядел на спустившегося к нему с номенклатурных облаков боярина и восхищался. Ельцин прославился, резко выступив против надоевшего стране Горбачёва — он не прогадал и тут. Опала, разжалование в строительные министры только добавили ему популярности: народу был нужен герой, а герой, пострадавший за правду, имеет особую цену. Впереди была авантюра ГКЧП и выступление с танка, победа, перехват власти у растерявшегося Горбачёва. Борис Николаевич Ельцин разделил СССР с главами бывших союзных республик — но тут что-то пошло не так.

Суд по всему, Ельцин действительно поверил в рынок. Должно быть, он считал, что всё получится само собой: надо отпустить всех на волю, тогда рынок заработает, и всего станет вдоволь. Так же думала большая часть страны, так считали изучавшие Запад по книгам экономисты — а обернулось это разрухой, чудовищным падением жизненного уровня и деиндустриализацией страны. Сын крестьянина разрушил то, что создавалось потом и кровью его предков, ограбленных, работавших за гроши и пайку. На это Ельцин не рассчитывал, тут-то у него и начались проблемы со здоровьем и алкоголем.

ИТАР-ТАСС/Александр Сенцов, Александр Чумичев

Он пил и раньше, но теперь это стало его разрушать. Он напивался во время зарубежных визитов, нервные перегрузки и алкоголь сказывались на сердце. Ему приходилось преодолевать пассивное сопротивление страны, вести борьбу с депутатским корпусом. Это кончилось уличными боями в Москве и расстрелом здания Верховного Совета из танков. Полноценной гражданской войны мы, к счастью, не получили: во времена СССР люди приучились к беспрекословному повиновению Верховной власти, президент в их глазах стоял много выше парламента. Вслед за этим началось строительство президентской республики, и фундамент нашего нынешнего государство заложил Борис Николаевич Ельцин. Олигархи при нём скупали влиятельные и использовали их, как оружие, телевидение превратилось в орудие управления. Нравственное падение и внутреннее разложение журналистского цеха произошло в ельцинскую эпоху, при нём журналисты начали становиться обслугой тех, кто владел СМИ, в которых они работали. Всё остальное было делом времени и техники, и Борис Николаевич Ельцин за это ответственности не несёт.

Говорили, что свои последние выборы он проиграл, что в первом туре победил смертельно перепугавшийся собственного успеха и капитулировавший Зюганов. При нём случился подкосивший только-только нарождающийся отечественный средний класс дефолт — это было закономерным следствием проводившийся в то время финансовой политики. Но в ельцинскую пору была создана и заработала рыночная экономика — благодаря ей мы все и живём.

Фотохроника ТАСС/Александр Сенцов, Александр Чумичев

Те, кто застал его эпоху, помнят ощущение приближающегося краха, подступающего со всех сторон хаоса и общую тоску по избавителю, «сильной руке». Ельцин стал воплощением революции, плавно перешедшей в застой и бесстыдный пир жирующих среди разрухи богачей. В нём жил якобинский дух, а потом это обернулось директорией, правлением олигархов и политиканов. Вслед за ним неизбежно должен был прийти кто-то молодой и сильный, и Ельцин, получив гарантии безопасности, уступил свое место этому человеку. Так началась новая эпоха, а он дожил свой век на покое, в сытости, безопасности и спокойствии.

Ельцин пришёл к власти на волне протеста, как символ обновления. Когда он перебрался на подмосковную дачу, обновление началось в очередной раз. Человек ушёл, с ним закончилась и его эпоха — смерть Бориса Николаевича Ельцина лишь зафиксировала это. Политическая судьба Ельцина, с её резкими поворотами, взлетами и падениями, в очередной раз продемонстрировала, что Россия меняется подстать тому, кто её возглавляет. После Ельцина она стала другой, впереди новые метаморфозы. Историки пишут, что революция 1917 года продолжается до сих пор, что модернизация России не завершена. А это значит, что грандиозный исторический спектакль, зрителями и участниками которого мы стали, всё ещё не закончен.