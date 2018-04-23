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Первые в этом году оленята родились в оленеводческих хозяйствах НАО
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Первые в этом году оленята родились в оленеводческих хозяйствах НАО 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 23 апреля. Первый в 2018 году северный олененок родился в Тиманской тундре в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации НАО.
"В оленеводческих хозяйствах Ненецкого автономного округа начался отел северных оленей. Первый теленок в 2018 году родился в одной из бригад оленеводстве «Индига» 21 апреля" — говорится в сообщении.
Массовое рождение оленят ожидается в первой декаде мая, прогнозируемый прирост поголовья северных оленей в 2018 году может составить 60 тыс. голов.
2018 год объявлен в Ненецком автономном округе Годом оленеводства.
ТАСС: последние новости
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