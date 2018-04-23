Прием заявок на конкурс лучших проектов в поселениях и малых городах РФ завершится 27 апреля

Прием заявок на всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в исторических поселениях и малых городах РФ завершится 27 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ.

«Заявки, подготовленные муниципалитетами-участниками всероссийского конкурса исторических поселений и малых городов, должны быть предоставлены субъектами Российской Федерации в Минстрой России до 27 апреля 2018 г. Об участии в конкурсе заявили более 500 муниципалитетов», — говорится в сообщении.

«Решение о проведении всероссийского конкурса исторических поселений и малых городов закреплено постановлением Российской Федерации. Об участии в конкурсе заявили более 500 муниципалитетов. На протяжение трех месяцев они проводили общественные обсуждения и социологические исследования по созданию проектов общественных пространств совместно с горожанами и создавали проекты новых парков, скверов и площадей при участии архитекторов и студентов», — приводятся в сообщении слова главы Минстроя России Михаила Меня

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса, планируется получить более 600 проектов. «Есть регионы, которые готовят более 10 проектов, это, например, Татарстан , Московская, Нижегородская и Ярославская области. При этом для исторических поселений важной деталью концепции проектов будет являться условие о восстановлении или сохранении исторического наследия поселения, создание условий для развития туризма и экономического роста в муниципалитете», — рассказал он.

В пресс-службе добавили, что победители конкурса будут определены согласно установленным членами Федеральной конкурсной комиссии критериям. Лучшие проекты создания комфортной городской среды будут объявлены до 1 июня включительно.

«Напомним, что оригиналы заявок на участие необходимо направить в бумажном виде в Минстрой России. Прием заявок будет окончен 27 апреля 2018 г. в 23:59. Участвовать в конкурсе могут малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения», — заключили в пресс-службе.

Ранее М. Мень сообщил, что победители всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в исторических поселениях и малых городах РФ должны реализовать свои проекты до конца 2019 г.