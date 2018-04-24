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Жители района Выхино-Жулебино узнают об инновациях городского транспорта
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Жители района Выхино-Жулебино узнают об инновациях городского транспорта 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Цикл бесплатных лекций о новых технологиях стартует в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино в субботу, 28 апреля.
— Цикл лекций откроется беседой о полезных и актуальных нововведениях — инновационном сервисе автоматической оплаты парковки на улицах Москвы «Паркоматика» и городском навигаторе «Мосгорпасс», — сообщила пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева.
Жители смогут узнать, как пользоваться этими приложениями, и смогут задать интересующие их вопросы.
Познавательное мероприятие пройдет по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Начало — в 19.00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте культурного центра.
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