Жители района Выхино-Жулебино узнают об инновациях городского транспорта

Цикл бесплатных лекций о новых технологиях стартует в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино в субботу, 28 апреля.

— Цикл лекций откроется беседой о полезных и актуальных нововведениях — инновационном сервисе автоматической оплаты парковки на улицах Москвы «Паркоматика» и городском навигаторе «Мосгорпасс», — сообщила пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева

Жители смогут узнать, как пользоваться этими приложениями, и смогут задать интересующие их вопросы.

Познавательное мероприятие пройдет по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Начало — в 19.00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте культурного центра.