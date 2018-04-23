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Очередной груз с оборудованием для системы дегазации прибыл на полигон «Ядрово» из Нидерландов
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Очередной груз с оборудованием для системы дегазации прибыл на полигон «Ядрово» из Нидерландов 

Газета.Ru 36 минут назад
В машине прибыли комплектующие для двух типов дренажных скважин: горизонтальных и вертикальных, с помощью которых и будет собираться свалочный газ из тела полигона.
Они изготовлены из специальных композитных материалов, газо и водонепроницаемы, имеют очень долгий срок службы, более 15 лет.
Ранее из Нидерландов в Россию приехал большегруз с изоляционным материалом Trisoplast Mineral Liner, который состоит из песка, бентонита и полимерной добавки. Он будет использован для гидроизоляции и газоизоляции газосборных колодцев.
Также в ближайшие дни на полигон «Ядрово» прибудет стичер, с помощью которого в теле полигона и будут сделаны 5 тысяч проколов. После монтажа вертикальных скважин газ по ним будет выводиться на высокотемпературной факел и сжигаться.
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