Очередной груз с оборудованием для системы дегазации прибыл на полигон «Ядрово» из Нидерландов

В машине прибыли комплектующие для двух типов дренажных скважин: горизонтальных и вертикальных, с помощью которых и будет собираться свалочный газ из тела полигона.

Они изготовлены из специальных композитных материалов, газо и водонепроницаемы, имеют очень долгий срок службы, более 15 лет.

Ранее из Нидерландов Россию приехал большегруз с изоляционным материалом Trisoplast Mineral Liner, который состоит из песка, бентонита и полимерной добавки. Он будет использован для гидроизоляции и газоизоляции газосборных колодцев.

Также в ближайшие дни на полигон «Ядрово» прибудет стичер, с помощью которого в теле полигона и будут сделаны 5 тысяч проколов. После монтажа вертикальных скважин газ по ним будет выводиться на высокотемпературной факел и сжигаться.