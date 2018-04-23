Зудина: с приходом Женовача в МХТ начнется другая эпоха

"Олега Павловича не повторить. Олег Павлович и сам не повторял Олега Ефремова (возглавлял МХТ до Табакова — прим. ТАСС). Думаю, он [Женовач] что-то возьмет у Табакова. Мне кажется, не надо ничего в жизни канонизировать, это будет другая эпоха, другое время, надеюсь, что успешное", — заявила Зудина.

Актриса добавила, что считает назначение Сергея Женовача на пост худрука взвешенным, правильным и убедительным. «Мне кажется, новый приходящий человек никому ничего не должен, он просто должен идти своим путем», — отметила Зудина.

Художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.