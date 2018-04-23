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Зудина: с приходом Женовача в МХТ начнется другая эпоха
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Зудина: с приходом Женовача в МХТ начнется другая эпоха 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вдова Олега Табакова Марина Зудина считает, что с приходом нового художественного руководителя Сергея Женовача в МХТ имени Чехова начнется другая эпоха. Об этом она сказала в понедельник ТАСС.
"Олега Павловича не повторить. Олег Павлович и сам не повторял Олега Ефремова (возглавлял МХТ до Табакова — прим. ТАСС). Думаю, он [Женовач] что-то возьмет у Табакова. Мне кажется, не надо ничего в жизни канонизировать, это будет другая эпоха, другое время, надеюсь, что успешное", — заявила Зудина.
Актриса добавила, что считает назначение Сергея Женовача на пост худрука взвешенным, правильным и убедительным. «Мне кажется, новый приходящий человек никому ничего не должен, он просто должен идти своим путем», — отметила Зудина.
Художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.
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