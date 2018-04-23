13 лет Comedy Club: с кем из звезд успели поругаться юмористы

«Отпетые мошенники» — самая первая обида

Дебютная вечеринка Comedy club прошла в маленьком московском баре. Оценить творчество Харламова, Мартиросяна и компании пришли человек тридцать — внушительное число для почти забытого публикой бара. Были и представители шоу-бизнеса: Филипп Киркоров Валентин Юдашкин , группа «Отпетые мошенники». Последние, правда, концерт вскоре покинули. «Вышел Паша Воля и стал прикалываться над гостями: „Ой, „Отпетые мошенники“! И что вы к нам пришли? Суббота, вечер, у артистов должны быть концерты. У вас что же, уже совсем нет концертов?!“ Ребята юмор не оценили, встали и ушли!» — вспоминал Гарик Мартиросян в одном из интервью.

В гости к юмористам Ольга ходит часто и с удовольствием, вместе с выступающими хохоча над своей жизнью. А шутят над Бузовой без нежностей: и книгу ее пару лет назад высмеивали, и отношения с экс-мужем, и странные чувства к Батрутдинову. Видимо, накипело. Скандал случился не на сцене, но с участием резидента Comedy club Андрея Скорохода , выступающего в амплуа рэпера Глебати. Сначала мужчина оценил оскорбительный комментарий в адрес теледивы, а после высказался в социальных сетях лично, посредством саркастичного коллажа. Андрей сравнил Ольгу с малосимпатичным монстром из фильма «Хищник» — и Бузова «взорвалась», назвав обидчика недомужчиной и пригрозив судом. Конфликт зацепил еще нескольких знакомых юмориста, но вскоре исчерпал себя: Скороход принес публичные извинения и принялся за другие пародии, а Бузова продолжила сражения — на этот раз с рэпером Мотом.

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Шутки о собственной персоне Примадонна пропускала мимо ушей, но за экс-супруга заступилась — да еще как. На конкурсе «Новая волна» несколько лет назад Павел Воля представил певца следующим образом: «Филипп Киркоров… Киркоров… Где-то я слышал это имя…» Шутливое настроение юмориста улетучилось через несколько мгновений. За кулисами Алла Борисовна накинулась на Волю, бурно выражая свое недовольство, и посоветовала сначала стать артистом с большой буквы, а после уже отпускать подобные колкости — это если мягко. Впрочем, спустя несколько лет конфликт виделся Пугачевой абсолютно незначительным: «А, это! Ну, боже мой! Ну перестарался Паша. Решил пошутить. Не каждая шутка получается. За то и получил за кулисами немножко. Зато запомнил. Паша, конечно, сказал, что он без злого умысла всякого, но просто немножко ошибся. Так что не надо делать из мухи слона. Вообще ничего не было, просто поговорили, и все».

Филипп Киркоров — обида по-джентльменски

Ситуация, обратная предыдущей: в этот раз шутили над Аллой Борисовной, а к ответу резидентов Comedy призывал Филипп Бедросович. «Киркоров откосил от армии, потому что ухаживал за старушкой», — нечто подобное прозвучало со сцены на одном из концертов. Намеки на возраст любимой певицы поп-королю не понравились, о чем он поспешил сообщить Харламову и Мартиросяну, отчитав юмористов при встрече: «Шутить про возраст женщины — ну это уж совсем». На этом конфликт и угас. Сейчас у Киркорова отличные отношения с шоу: например, в канун 50-летия певцу посвятили целую программу.

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Да, такой каламбур. Юморист на выходку своих коллег по цеху не разозлился, но и без внимания ее не оставил. Резидент Comedy Женя Синяков посвятил выступление инстаграм-аккаунтам популярных персон — Галкину, например, досталось за старомодность. На шутку телеведущий ответил шуткой: "… дабы не выходить за рамки сложившегося образа, я предпочту такую подпись под этим снимком — милая сердцу фотокарточка", — написал Максим, опубликовав архивный снимок с Аллой Пугачевой. Куда более громкий конфликт произошел между Галкиным и Гариком Харламовым из-за нового шоу «Звезды под гипнозом» — но это уже совсем другая история.

Популярный блогер, заявивший, что заменит Дмитрия Борисова в шоу «Пусть говорят», стал гостем Comedy в конце прошлого года. Встретили его не слишком радушно. Сначала Павел Воля высмеял наряд молодого человека, затем его книгу, а после перешел практически к обвинениям: «Сколько можно ругать ТВ и при этом только там и светиться?» — по мере беседы улыбка все реже появлялась на лице Николая. За обиженного Соболева вступились поклонники и коллеги-блогеры. Пришлось Павлу Воле вновь встретиться с юношей — на этот раз в рамках шоу «Импровизация». Над звездой Интернета, конечно, вновь шутили, а в конце выпуска гостю устроили дружескую потасовку с возгласами «Не обижайся!».

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Конфликт случился почти 12 лет назад — о нем и его непосредственные участники наверняка забыли, не говоря уже о зрителях! Но мы напомним. В 2006 году, во время гастролей в Киеве, Максим Бахматов посвятил короткую саркастичную зарисовку экс-солистке группы «ВИА Гра» Надежде Грановской. Точнее — ее бюсту: юморист фантазировал, какие передачи могла бы вести Надежда, и все выдуманные названия касались исключительно форм певицы. Столь пристального внимания к своим «первым 90» артистка не выдержала и запустила в Максима бокалом, предварительно показав выступавшему на сцене нецензурный жест. Ссора исчерпала себя после концерта: Надежда сама отправилась к шутнику мириться, сообщает kp.ru . «Так что все нормально. Надя по-прежнему наш кореш, приходит на наши вечеринки. Но мы больше не шутим про ее грудь», — рассказывал создатель украинского Comedy Club.