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ALEX FITNESS запускает программу франчайзинга
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ALEX FITNESS запускает программу франчайзинга 

Чемпионат.com 2 часа назад
Федеральный холдинг «Алекс Фитнес», владеющий сетью из 70 фитнес-клубов в крупнейших городах России, прогнозирует активное развитие бизнеса по пути франчайзинга, рассказал президент и основатель холдинга Алексей Ковалёв.
«Долгое время мы росли самостоятельно, но сейчас стало очевидно, что в России у фитнес-индустрии колоссальная перспектива роста, и всё самим не охватить. Мы подробно изучили глобальные предложения основных франчайзеров в области фитнеса в мире. Посмотрели, как устроены договорные отношения, например в США, и какой там принцип работы. Мы трижды перерабатывали предложение, взвешивали все за и против и сегодня с уверенностью заявляем — наше предложение по франшизе уже привлекло многих инвесторов, но и их мы отбираем не менее тщательно.
Основной принцип нашего предложения заключается в том, что мы не хотим просто зарабатывать на «сакральных» знаниях о фитнесе. Для нас взнос — это своеобразная плата за намерение, не более. Наоборот: на начальном этапе мы берём за франшизу небольшие деньги, которые тратим на маркетинг, исследования и проработку локации, абсолютно ничего не зарабатывая. Мы всегда очень тщательно оцениваем каждое место для открытия клуба: за 13 лет мы создали уникальную технологию оценки потенциальных проектов, и мы обещаем своим партнёрам, что никогда не откроем франшизного клуба там, где не открыли бы своего», — сказал Ковалёв.
По данной программе франчайзи получит полный пакет по открытию, развитию и поддержке бренда: от бизнес-плана и аналитики до разработки дизайн-проекта и обучения персонала, а у наиболее успешных партнёров сети будет возможность в дальнейшем вырасти до мастера-франчайзи и владеть собственными крупными сетями франшизы ALEX FITNESS. Стоит отметить, что последнее время на фоне кризиса российские потребители демонстрируют стремление к экономии при повышении требований к уровню сервиса.
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