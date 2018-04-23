Агрокомплекс «Мартыновский»: польза овощей и рост экономики

Строительство новых современных теплиц, в которых агрокомплекс «Чурилово» планирует круглогодично выращивать свежие овощи и зелень, ведётся в селе Мартыновка Сафакулевского района Курганской области . Площадь объекта составит более 12 гектаров, а производственные мощности планируются на уровне 15 тысяч тонн овощей и двухсот тысяч штук зеленых культур.

Производство будущего

Новое производство запустят уже в сентябре 2018 года. По своему внешнему виду и функционалу тепличный комплекс будет напоминать не привычное сельскохозяйственное предприятие, а своего рода научную лабораторию с применением последних разработок в сфере агрономии. Томаты и огурцы здесь будут выращивать не в обычной почве, а в минераловатном субстрате, что позволит полностью отказаться от использования химикатов, рационально использовать воду для полива и трудовые ресурсы. Современный вид грунта — экологически чистый, полностью исключает присутствие вредителей и сорняков, его не нужно вскапывать, рыхлить, пропалывать. Размещаться этот субстрат будет в специальных подвесных лотках, а орошаться — автоматически, капельным методов.

«При малообъемной гидропонике не требуется высококачественная природная почва. Поэтому отпадает необходимость в периодическом трудоемком и дорогостоящем восстановлении или замене почвы в теплицах, её дезинфицировании. Растение растет под контролем, быстрей, чем в почве, поскольку получает все нужные ему вещества в необходимых количествах. При этом урожайность овощей значительно увеличивается, корни растений никогда не страдают от пересыхания или недостатка кислорода при переувлажнении, что неизбежно происходит при почвенном выращивании, исчезают многие проблемы почвенных вредителей и болезней, таких как нематоды, грибковые заболевания, гнили, и прочее, что избавляет от применения ядохимикатов», — рассказал «ФедералПресс» генеральный директор ООО Агрокомплекс «Мартыновский» Евгений Градобоев.

Для смачивания субстратов применят капельное орошение, благодаря которому питательный раствор будет подаваться по специальным трубкам сразу к корням каждого растения. Происходить это будет под контролем компьютеров. Такая система позволит улучшить качество и вкус овощей, а также в два и более раз увеличить урожайность. При этом расход воды сократится до пяти раз.

На площадке «Мартыновского» планируется выращивать высокоурожайные сорта, такие как огурец «Мева» и «Демарраж», томат «Комит» и «Тореро». Высаживаться растения будут по технологии интерплантинга, то есть молодые саженцы будут подселять к уже плодоносящим. Таким образом сбор плодов станет постоянным. Производство будет полностью автоматизированным, один оператор сможет круглосуточно контролировать все 6 блоков и их ключевые параметры: температуру, влажность, уровень углекислого газа. Для определения показателей климата снаружи смонтируют специальные датчики температуры, влажности, ветра, осадков и так далее. Кроме того, с помощью набора программ можно оптимально планировать полив в течение суток. Внешние датчики позволят системе быстро реагировать на изменение погодных условий и в зависимости от этого зашторивать, включать досветки, закрывать фрамуги. Отвечать за микроклимат теплиц будет система «ПРИВА» российского производства.

Ни капли мимо

На площадке агрокомплекса «Мартыновский» планируется запуск немецких газопоршневых энергоустановок «MWM» и голландских котлов CRONE, которые разработаны специально для тепличных комбинатов, имеют систему охлаждения и очистки дымовых газов для подачи углекислого газа в теплицы и иных нужд комплекса. Кроме того, предприятие уже получило разрешение на присоединение к сетям газораспределения. Агрокомплекс «Мартыновский» станет самым крупным потребителем этого ресурса в Сафакулевском районе.

При планировании объекта его разработчики столкнулись со сложными условиями: водные ресурсы оказались непригодны для полива растений из-за высокого содержания вредных солей и минералов. Однако выход был найден. На территории агрокомплекса решено построить современную станцию очистки воды, в которой не будет ни загрязнителей, ни вирусов. Кроме того, канализационные сбросы будут перерабатываться до хозяйственно-питьевого уровня, а часть очищенной воды без ущерба экологии пойдет в открытый водоем.

Кстати, экологичность производства — одно из значимых достижений нового агрокомплекса. На площадке «Мартыновского» не планируется использование химического способа защиты растений от вредителей, преимущество отдано биологическому, то есть с помощью энтомофагов, акарифагов и микроорганизмов.

Глоток свежего воздуха

Для Курганской области появление столь крупного инвестора событие знаковое. К тому же, одно из богатств этого региона с непростой экономической ситуацией — именно плодородные сельскохозяйственные почвы, часть из которых получила надежного хозяйственника. Агрокомплекс «Мартыновский» холинга «Чурилово» будет давать Зауралью более 50 миллионов рублей налоговых отчислений в год. Кроме того, на современном производстве экологических чистых овощей и зелени будет трудоустроено 360 человек. На период стройки в работах задействовано порядка 70 специалистов.