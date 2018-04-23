Челябинцам грозят новые штрафы из-за ШОС и БРИКС

Дирекция по подготовке к саммитам ШОС БРИКС в 2020 году предложила многократно увеличить штрафы за нарушение правил благоустройства в Челябинской области , сообщает пресс-служба губернатора.

«Это позволит административным комиссиям городских районов более результативно работать. Выписанный штраф, значительно превышающий 500 рублей, побудит собственников следовать правилам, и в течение 2019 года можно активно использовать этот инструмент», — рассказал первый замглавы минэкономразвития области Антон Бахаев.

Кстати, к саммитам ШОС и БРИКС власти Челябинска намерены привести в порядок 306 многоквартирных домов на гостевых маршрутах. Объекты сделают единообразными. К июню текущего года должен быть готов проект реконструкции по каждому из домов.

Также к саммитам в Челябинске намерены благоустроить набережную реки Миасс. Уже найден инвестор. Проект находится в разработке, однако уже известно, что набережную будет выполнена в едином стиле с общественно-деловым центром. Края набережной будут «зашиты» в гранит. На территории появится всего одно ограждение — вдоль самой реки. Это, считает инвестор, позволит обеспечить безопасность пешеходов.

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