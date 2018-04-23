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Возле реки Котловка состоялся субботник
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Возле реки Котловка состоялся субботник 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В Зюзине в субботу наводили порядок возле поймы реки Котловка и во всех учреждениях и организациях района.
21 апреля утром было тепло и светило солнце. В этот день сотрудники управы и жители района Зюзино приводили в порядок территорию в пойме реки Котловка. Убрали сухие листья и мусор, скопившийся за зимний период. После уборки все желающие могли попить чай и попробовать вкусную кашу из полевой кухни.
Также учителя вместе с учащимися и их родителями навели порядок на территории школ и покрасили ограждения.
Около 200 волонтёров помогали сотрудникам и воспитанникам Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки». На территории площадью около 40 000 кв. метров участники акции убрали сухие листья, мусор, покрасили бордюры, лавочки, забор, подрезали кустарники. А воспитанники центра помогали чистить окна в проходе между корпусами и развозили мешки с мусором.
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 Ещё 2 источника 
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