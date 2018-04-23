Возле реки Котловка состоялся субботник

В Зюзине в субботу наводили порядок возле поймы реки Котловка и во всех учреждениях и организациях района.

21 апреля утром было тепло и светило солнце. В этот день сотрудники управы и жители района Зюзино приводили в порядок территорию в пойме реки Котловка. Убрали сухие листья и мусор, скопившийся за зимний период. После уборки все желающие могли попить чай и попробовать вкусную кашу из полевой кухни.

Также учителя вместе с учащимися и их родителями навели порядок на территории школ и покрасили ограждения.

Около 200 волонтёров помогали сотрудникам и воспитанникам Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки». На территории площадью около 40 000 кв. метров участники акции убрали сухие листья, мусор, покрасили бордюры, лавочки, забор, подрезали кустарники. А воспитанники центра помогали чистить окна в проходе между корпусами и развозили мешки с мусором.