В Госдуме поддержали идею запрета рекламы написания дипломов на заказ

«Эта инициатива, несомненно, заслуживает поддержки. Нонсенс, что такая реклама до сих пор беспрепятственно размещается», — заявила А. Аршинова, комментируя соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы.

При этом, отвечая на вопрос, действительно ли именно реклама создает спрос на такие услуги, как считают авторы инициативы, она отметила, что данный аспект является вторичным. «Услуга по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, диссертаций — противоправна, противоречит законодательству в сфере образования, а значит и ее реклама тоже недопустима. Поэтому вопрос о том, создает ли такая реклама спрос на услуги — второстепенный. Первична все-таки недопустимость рекламирования услуг, не соответствующих законодательству», — резюмировала депутат.

Законопроект о запрете рекламы написания дипломов был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ 24 апреля. Согласно пояснительной записке к документу, предполагается, что установление на федеральном уровне запрета рекламы оказания услуг по подготовке и написанию работ будет способствовать снижению распространения данных услуг, повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности, а также качества подготовки обучающихся.

В случае принятия данного законопроекта изменения должны коснуться ст. 7 Федерального закона «О рекламе».