Ещё
15 тысяч георгиевских ленточек бесплатно раздадут в Тюмени: где и когда их можно получить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

15 тысяч георгиевских ленточек бесплатно раздадут в Тюмени: где и когда их можно получить 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Во вторник, 24 апреля в нашем городе стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». С этого дня и до 9 Мая волонтёры Победы будут бесплатно раздавать ленточки всем желающим и рассказывать о том, как правильно носить праздничный символ. — 24 апреля с 16 до 18 часов наших волонтёров с ленточками тюменцы смогут встретить на Цветном бульваре и Площади Памяти (рядом с Технопарком). В дальнейшем делать это будут преимущественно в выходные дни — 28-29 апреля и 5-6 мая. Тут график их работы будет иной: с 13 до 16 часов. К уже названным площадкам добавится набережная и местные ТРЦ — «Гудвин», «Галерея „Вояж“, „Премьер“, — рассказала 72.ru руководитель исполнительного комитета общественного движения „Волонтёры Победы“ София Моторина. Интересно, что впервые подобная акция с раздачей ленточек прошла в России в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. В Тюмени также поддерживают эту традицию. В прошлом году местные волонтёры на улицах города и торговых площадках раздали 30 тысяч таких ленточек.
72.ru: последние новости
Начальницей тюменской налоговой службы занимается ФСБ. Официально задержание не комментируют На время отключат воду и тепло: рассказываем, в каких районах Тюмени пройдёт испытание теплосетей В Тюмени в лесополосе нашли тело пропавшего подростка Андрея Колосова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин82
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир98
Саргсян подал в отставку881
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение232
Кейт Миддлтон родила57
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение