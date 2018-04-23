15 тысяч георгиевских ленточек бесплатно раздадут в Тюмени: где и когда их можно получить 

Во вторник, 24 апреля в нашем городе стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». С этого дня и до 9 Мая волонтёры Победы будут бесплатно раздавать ленточки всем желающим и рассказывать о том, как правильно носить праздничный символ. — 24 апреля с 16 до 18 часов наших волонтёров с ленточками тюменцы смогут встретить на Цветном бульваре и Площади Памяти (рядом с Технопарком). В дальнейшем делать это будут преимущественно в выходные дни — 28-29 апреля и 5-6 мая. Тут график их работы будет иной: с 13 до 16 часов. К уже названным площадкам добавится набережная и местные ТРЦ — «Гудвин», «Галерея „Вояж“, „Премьер“, — рассказала 72.ru руководитель исполнительного комитета общественного движения „Волонтёры Победы“ София Моторина. Интересно, что впервые подобная акция с раздачей ленточек прошла в России в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. В Тюмени также поддерживают эту традицию. В прошлом году местные волонтёры на улицах города и торговых площадках раздали 30 тысяч таких ленточек.