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Белгородка отсудила у стоматологической клиники почти 290 тысяч рублей
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Белгородка отсудила у стоматологической клиники почти 290 тысяч рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Стоматологическая клиника выплатит пациентке 290 тыс. рублей за некачественное лечение и протезирование зубов, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода.
Женщина обратилась в стоматологическую поликлинику №2, где она заплатила 30 750 рублей за лечение и протезирование зубов.
Через два года после этого белгородка обратилась с жалобами к отоларингологу на состояние здоровья. Врач нашёл в челюстной пазухе пациентки пломбировочный материал. Женщине понадобилась экстренная операция.
Получив в марте 2017 года отказ от стоматологической поликлиники в возмещении стоимости лечения и компенсации морального вреда, женщина обратилась в суд.
Суд обязал руководство поликлиники выплатить пострадавшей пациентке более 290 тыс. рублей.
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