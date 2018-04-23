Белгородка отсудила у стоматологической клиники почти 290 тысяч рублей 

Стоматологическая клиника выплатит пациентке 290 тыс. рублей за некачественное лечение и протезирование зубов, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Белгорода.
Женщина обратилась в стоматологическую поликлинику №2, где она заплатила 30 750 рублей за лечение и протезирование зубов.
Через два года после этого белгородка обратилась с жалобами к отоларингологу на состояние здоровья. Врач нашёл в челюстной пазухе пациентки пломбировочный материал. Женщине понадобилась экстренная операция.
Получив в марте 2017 года отказ от стоматологической поликлиники в возмещении стоимости лечения и компенсации морального вреда, женщина обратилась в суд.
Суд обязал руководство поликлиники выплатить пострадавшей пациентке более 290 тыс. рублей.