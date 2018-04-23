Из детской музыкальной школы в Москве пропала инновационная скамейка c подогревом

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Изобретатель инновационной скамейки с подогревом обратился в полицию с заявлением о краже своего изобретения из здания детской музыкальной школы на улице Пречистенка в Москве. Как сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах, скамейку попросили выбросить члены Московского союза художников.

"В минувшую пятницу 36-летний приезжий из Киева сообщил в полицию, что из здания на ул. Пречистенка, д. 32/1, стр. 1, пропала изобретенная им инновационная скамейка с подогревом стоимостью 170 тыс. рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, скамейка была установлена на огражденной террасе здания детской музыкальной школы им. В. И. Мурадели по согласованию с одним из арендаторов помещения. При этом терраса была заперта на замок.

Как выяснилось, еще в минувший вторник двое членов Московского союза художников попросили дворников выбросить скамейку, так как, по их мнению, она захламляла помещения и двор. «В настоящее время местонахождение скамейки неизвестно», — отметил источник.