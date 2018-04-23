20 апреля состоялась 14-ая сессия ВЭО России, посвященная демографической политике

Москва , 23 апреля 2018 г. Как «выбраться» из демографической ямы, увеличить рождаемость, снизить смертность и каким будет население России ? — обсудили эксперты Координационного клуба Вольного экономического общества России в рамках 14-ой экспертной сессии, которая была посвящена демографической политике.

20 апреля 2018 года состоялась четырнадцатая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России на тему: «Население России: каким оно будет?».

Сергей Бодрунов , президент Вольного экономического общества России, подчеркнул важность дискуссии: «Невозможно говорить об экономическом росте, о том, чтобы поднимать ВВП, если его некому будет поднимать».

Демографическая ситуация в России пока остается сложной. Роман Голов, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Производственный менеджмент и маркетинг» МАИ , озвучил неутешительные данные: «Каждый год население страны сокращается на 400 тысяч человек. И прогноз неблагоприятный: при текущей демографической ситуации 300 городам России — большим, малым, — грозит исчезновение».

"У нас ментальность людей развитых стран, где рожают мало, а добиться продолжительности жизни, как в этих странах, мы, к сожалению, пока не смогли", — назвал одну из причин ухудшения демографической ситуации в России президент ВЭО России Сергей Бодрунов.

Тему продолжительности жизни затронул и Дмитрий Рогозин , заведующий Лабораторией методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС . По мнению ученого, чтобы увеличить ее, необходимо сместить акцент социальной политики в отношении пожилых. Дело даже не в пенсиях, от размера которых, по словам ученого, «слезы наворачиваются на глаза», особенно если выехать из Московского региона. «Бич старения — одиночество, — отметил Дмитрий Рогозин, — Это основной показатель, который загоняет людей за черту социального благополучия. Старики пытаются как можно дольше оставаться в строю, потому что они понимают: уход с работы — это фактически социальная смерть». Дмитрий Рогозин предложил отказаться от приоритета рубля в социальной политике, от того, чтобы измерять социальную жизнь человека через рублевый эквивалент и приравнивать его счастье к тому довольствию, которое предоставляет государство.

Анатолий Антонов , заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова , назвал среди причин низкой рождаемости — нищенские пособия на детей. Профессор отметил, что заводить детей сегодня экономически невыгодно, это резко ухудшает материальное положение семьи, а сумма пособий — лишь «жалкая попытка компенсировать снижение душевого дохода при рождении детей».

Профессор подчеркнул, что раз уж мы живем в условиях дефицита людских ресурсов, то «жадничать не нужно, тем более что в стране полно денег», и предложил ввести семейный капитал, который можно будет направить на жилье: «Семья без своего дома в несколько этажей — это не семья».

Алексей Ракша, эксперт по демографической политики, также предложил поддерживать рождаемость рублем: «Ни в коем случае нельзя отменять материнский капитал. Нужно сделать его бессрочным. Увеличивать его и добавлять на третьих детей».

Михаил Ершов , член Президиума ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов», заметил, что сегодня в России вообще не самые благоприятные финансовые условия для рождения и воспитания детей. «У нас происходит замораживание потребительского спроса, доходы населения сокращаются, — отметил Михаил Ершов, — для того, чтобы население чувствовало себя уверенно и могло развиваться, должны расти доходы, финансовые условия — быть более комфортными, а процентные ставки — более низкими».

Александр Щербаков , заместитель заведующего кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, привел в пример царскую Россию, где рождаемость стимулировали льготным налогообложением: многодетные семьи платили в казну меньше, чем те, кто был не обременен детьми. «Я думаю, что у нас есть большие резервы в плане усиления демографической политики через ее налоговую составляющую», — отметил профессор. Александр Щербаков высказал также предположение, что решить демографическую проблему поможет рост производительности труда: «Достаточно повысить трудовую производительность на 2% в год, и весь негатив, который связан с уменьшением численности населения, по прогнозам Росстата , будет сведен на нет. Это не такая уж космическая задача — добиться 2% роста трудовой производительности».

Рост производительности труда неразрывно связан с высокопроизводительными рабочими местами, о необходимости создании которых упоминал в своем выступлении Роман Голов. «Когда мы говорим про демографию, будущих родителей волнует вопрос, чем будут заниматься их дети, — отметил профессор, — Необходимо развивать инновационное промышленное производство — это и будущее России, и уверенность родителей в том, что их дети будут востребованы, смогут профессионально реализоваться и жить в великой стране».

Все предложения по улучшению демографической ситуации, высказанные экспертами в Каминном зале Дома экономиста, войдут в экспертное заключение и будут направлены государственным органам, принимающим решения по демографической политике.

Модератор экспертной сессии: Сергей Бодрунов — президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте, д.э.н., профессор.

С основным докладом выступил Анатолий Антонов, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, д.ф.н., профессор.

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