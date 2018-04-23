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МУГИСО избавилось от проблемного актива за 3 млн руб.
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МУГИСО избавилось от проблемного актива за 3 млн руб. 

Деловой Квартал 53 минуты назад
50-процентную долю министерства в предприятии «Фарфор Сысерти» выкупила Корпорация развития Среднего Урала. Она является основным кредитором фарфорового завода. Распорядительная дирекция МУГИСО продала свою долю (50%) в уставном капитале предприятия «Фарфор Сысерти» Корпорации развития Среднего Урала за 3 млн руб. Оставшиеся 50% уставного капитала по-прежнему принадлежат Екатеринбургской епархии, пишет Znak.com.
Покупку доли в предприятии, которое переживает не лучшие времена, в КРСУ объяснили тем, что корпорация является основным кредитором завода. «Вхождение в уставный капитал является гарантией возврата бюджетных инвестиций», — рассказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.
Напомним, в сентябре прошлого года к «Фарфору Сысерти» был подан иск о банкротстве от инспекции ФНС: задолженность предприятия перед ведомством составляла более 71 млн руб. Для предупреждения банкротства из бюджета через КРСУ было выделено 152 млн руб.
Фарфоровое производство работает с Сысерти с середины прошлого века, и давно морально устарело. Сегодня «Фарфор Сысерти» производит посуду, сувениры, ритуальную продукцию (например, иконостасы). 80% технологического процесса занимает ручной труд, цеха давно устарели. Для того, чтобы предприятие стало рентабельным, его нужно модернизировать и нарастить производство.
В КРСУ считают, что для возрождения завода необходимо уменьшить производственные площади, которые сейчас используются неэффективно. А на освободившейся территории создать тематический центр отдыха с досугово-образовательным комплексом.
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