В Княгининском районе стартовал конкурс молодежных проектов «Вектор»

КНЯГИНИНОВ Княгининском районе стартовал конкурс молодежных проектов «Вектор»В Княгининском районе дан старт 2-ому районному конкурсу молодежных проектов «Вектор», организованному отделом культуры и молодежной политики администрации района. Первый конкурс в прошлом году принес его участникам радость от реализованных дел, важных для людей Княгининского района. Открыт национальный татарский музей в селе Урга, построена детская площадка в Княгинине, отремонтирован колодец в деревне Соловьево, очищены территории в поселке Возрождение, проведена акция «Молодежь без табака» и другое. На днях в РДК состоялся один из самых важных этапов конкурса 2018 года — защита проектов перед Экспертным советом. Одиннадцать участников защищали свои проекты. В этом году тематические площадки конкурса расширены: «Здоровая нация», «Гармонизация межнациональных отношений», «Молодежное самоуправление», «Инновации», «Малая Родина», «Развитие волонтерского движения», «Полезное искусство». Приветствуя участников «Вектора», глава местного самоуправления Княгининского района Дмитрий Тараканов подчеркнул, что проектная деятельность является современной и очень важной для развития района формой деятельности людей, здесь живущих. Он также отметил, что проекты, предложенные молодежью на конкурс, актуальны, интересны и реальны для воплощения. Свои проекты представили творческие и молодежные коллективы, школьники и студенты НГИЭУ. Студенты сразу же обсудили с главой района возможность реализации своих разработок, среди которых «Ассоциация-ЛУИ» по привлечению молодежи к изучению технических наук, создание рекреационного скейт-парка и школы основ баскетбола. В течение весенних и летних месяцев будут вестись работы в рамках проектов, а в сентябре на базе образовательно-оздоровительного центра «Гремячий» планируется провести районный молодежный форум, где будут подведены итоги их реализации. Лучшие работы будут рекомендованы Экспертным советом для участия в Областном молодежном форуме «КАНВА» и Всероссийском конкурсе «Доброволец России».