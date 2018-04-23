Ещё
Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по вопросу о ситуации в Сирии
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по вопросу о ситуации в Сирии
Говорит Москва
29 минут назад
Комментарии
Отмечается, что
Эммануэль Макрон
заявил российскому лидеру о готовности налаживать диалог по урегулированию в
Сирии
, однако подчеркнул при этом, что удары Запада были законны.
Говорит Москва: последние новости
СМИ сообщили о грядущей отставке главы Хакасии
Песков заявил, что не знает о встрече Путина и Дерипаски после новых санкций США
Милонов увидел нарушение закона в открытии дома ЛГБТ-гордости к ЧМ-2018 в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
183
У россиян снова попросят денег
267
Индия лишила Россию Су-57
505
Кейт Миддлтон родила
24
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
15
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина
Статьи
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика
Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика
Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина
Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика
Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество
Социология
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение