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Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по вопросу о ситуации в Сирии
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Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по вопросу о ситуации в Сирии 

Говорит Москва 29 минут назад
Отмечается, что Эммануэль Макрон заявил российскому лидеру о готовности налаживать диалог по урегулированию в Сирии, однако подчеркнул при этом, что удары Запада были законны.
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