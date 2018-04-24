Госдума поправит нормы ГПК и КАС о пересмотре дел по новым обстоятельствам 

В Государственную думу поступил правительственный проект поправок в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, которым уточняются основания пересмотра судебных постановлений по новым обстоятельствам.
Этот документ разработан по предписанию Конституционного суда РФ, рассмотревшего жалобы ряда граждан, решения по искам которых были отменены из-за принятия коллегией по гражданским делам ВС определений по аналогичным делам с противоположным подходом (подробнее читайте на Legal.Report здесь и здесь).
Законопроектом вносятся изменения в п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК, которыми предусматривается, что пересмотр по новым обстоятельствам вступившего в силу судебного постановления возможен только на основании постановления Пленума или Президиума ВС РФ и лишь в том случае, если в нем содержится прямое указание на придание правовой позиции обратной силы применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами.
Одновременно в ч. 2 ст. 394 ГПК устанавливается шестимесячный срок, в течение которого допускается пересмотр вступившего в силу судебного постановления в связи с новым обстоятельством, предусмотренным п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК. Он аналогичен сроку, предусмотренному ч. 3 ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса и ч. 5 ст. 346 КАС.
Кроме того, в ст. 397 ГПК и ст. 351 КАС закрепляется положение о недопустимости придания обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях с органами госвласти, местного самоуправления или организациями, наделенными отдельными государственными или другими публичными полномочиями.