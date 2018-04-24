Госдума поправит нормы ГПК и КАС о пересмотре дел по новым обстоятельствам

Государственную думу поступил правительственный проект поправок в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства, которым уточняются основания пересмотра судебных постановлений по новым обстоятельствам.

Этот документ разработан по предписанию Конституционного суда РФ , рассмотревшего жалобы ряда граждан, решения по искам которых были отменены из-за принятия коллегией по гражданским делам ВС определений по аналогичным делам с противоположным подходом (подробнее читайте на Legal.Report здесь и здесь).

Законопроектом вносятся изменения в п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК, которыми предусматривается, что пересмотр по новым обстоятельствам вступившего в силу судебного постановления возможен только на основании постановления Пленума или Президиума ВС РФ и лишь в том случае, если в нем содержится прямое указание на придание правовой позиции обратной силы применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами.

Одновременно в ч. 2 ст. 394 ГПК устанавливается шестимесячный срок, в течение которого допускается пересмотр вступившего в силу судебного постановления в связи с новым обстоятельством, предусмотренным п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК. Он аналогичен сроку, предусмотренному ч. 3 ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса и ч. 5 ст. 346 КАС.

Кроме того, в ст. 397 ГПК и ст. 351 КАС закрепляется положение о недопустимости придания обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях с органами госвласти, местного самоуправления или организациями, наделенными отдельными государственными или другими публичными полномочиями.