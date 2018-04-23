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Отличников «Тотального диктата — 2018» наградили в Институте «МИСиС»
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Отличников «Тотального диктата — 2018» наградили в Институте «МИСиС» 

Управа района Якиманка 50 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Отличники «Тотального диктанта — 2018» получили награды в стенах Национального исследовательского института «МИСиС». Мероприятие прошло 21 апреля.
На сайте Агентства городских новостей «Москва» сообщили, что каждому победителю вручили издание Владимира Плунгяна, которое называется «Почему языки такие разные» и денежный сертификат на поход в книжный магазин.
В этом году лучший результат показали 600 участников акции. «Тотальный диктант» прошел 14 апреля на 365 площадках города.
Организаторы запустили акцию для проверки грамотности граждан в 2004 году. С тех пор «Тотальный диктант» проводится ежегодно в России и за ее пределами.
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