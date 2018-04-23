Отличников «Тотального диктата — 2018» наградили в Институте «МИСиС»

Отличники «Тотального диктанта — 2018» получили награды в стенах Национального исследовательского института «МИСиС». Мероприятие прошло 21 апреля.

В этом году лучший результат показали 600 участников акции. «Тотальный диктант» прошел 14 апреля на 365 площадках города.