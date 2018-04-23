Отличники «Тотального диктанта — 2018» получили награды в стенах Национального исследовательского института «МИСиС». Мероприятие прошло 21 апреля.
На сайте Агентства городских новостей «Москва» сообщили, что каждому победителю вручили издание Владимира Плунгяна, которое называется «Почему языки такие разные» и денежный сертификат на поход в книжный магазин.
В этом году лучший результат показали 600 участников акции. «Тотальный диктант» прошел 14 апреля на 365 площадках города.
Организаторы запустили акцию для проверки грамотности граждан в 2004 году. С тех пор «Тотальный диктант» проводится ежегодно в России и за ее пределами.