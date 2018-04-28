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В Самаре из-за ремонта дороги на три дня ограничат движение по ул. Ново-Вокзальной
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В Самаре из-за ремонта дороги на три дня ограничат движение по ул. Ново-Вокзальной 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: 63.ru
Ограничения коснутся следующих участков:
с 06:00 до 22:00 29 апреля — по ул. Ново-Вокзальная от ул. Нагорная до ул. Стара-Загора (по направлению движения от ул. Нагорная в сторону ул. Стара-Загора);
с 06:00 30 апреля до 22:00 минут 1 мая — по ул. Ново-Вокзальная от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая, по ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовая до ул. Солнечная.
Схема движения общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 38, 55, 205, 272, 295) будет скорректирована.
Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта, а также схемой организации движения общественного транспорта в указанные периоды можно ознакомиться в приложениях.
Мэрия Самары обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.
Напомним, что ул. Ново-Вокзальная — в числе приоритетных объектов ремонта улично-дорожной сети Самары в текущем дорожно-строительном сезоне. Данную улицу приводят в порядок «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». До середины мая планируют обновить 58752 кв. м проезжей части.
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