Появилась схема перекрытия дорог в районе стадиона «Самара Арена»

Во время чемпионата мира по футболу в Кировском районе Самары изменят схему движения транспорта. Это необходимо для безопасности и удобства посетителей стадиона «Самара Арена», который расположен на территории Радиоцентра.

На данный момент администрация района опубликовала схему перекрытия дорог. Она будет действовать только в дни проведения матчей ЧМ, а именно 17, 21, 25 и 28 июня, 2 и 7 июля.

— Нельзя будет проехать по улицам Дальней и Арена 2018. По Московскому шоссе от улицы Ташкентской, по самой Ташкентской, по Демократической от Ташкентской, по Вожскому шоссе от МШ можно двигаться как и раньше, но без остановок, — пояснил заместитель главы администрации Кировского района Максим Чернов

Попасть в зону перекрытия сможет только аккредитованный транспорт. Организован он будет так же, как и в центре Самары. Посмотрите инструкцию 63.ru на эту тему. В ней указано, какие документы необходимо прикрепить к заявлению.

Сбор заявок стартовал в понедельник, 23 апреля. Подать документы можно до 14 мая (с 10:00 до 20:00) в пункты приема:

общественная приемная района — улица Свободы, 194;

администрация района — проспект Кирова, 155а.

При этом 28 апреля, 2, 5 и 12 мая пункты приема заявлений будут работать с 9:00 до 15:00. Телефоны для справок: 8 (846) 995-05-26 (круглосуточно), 931-56-31, 995-13-05, 8-937-202-99-06 (понедельник–четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:18).