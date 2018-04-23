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Покрытие «Тавриды» прослужит гораздо дольше гарантийного срока — подрядчик
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Покрытие «Тавриды» прослужит гораздо дольше гарантийного срока — подрядчик 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Гарантия на верхний слой дорожного покрытия трассы «Таврида» составляет 4 года, но в реальности он прослужит значительно дольше. Об этом журналистам в Керчи рассказал главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Андрей Волков.
По его словам, на строительстве автоподходов к Крымскому мосту и трассы «Таврида» впервые в России в таком значительном масштабе применен новый вид асфальтобетонной смеси. Эту технологию назвали «Суперпэйв» — методика наиболее полно учитывает климатические условия района строительства, транспортную нагрузку и имеет новый для России метод определения битумного и каменного материалов, на основе которых строится дорога.
"Прослужит дорожное полотно долго. У нас есть наши гарантийные сроки эксплуатации, в течение которых мы гарантируем, что это все простоит. Но на самом деле прослужит намного дольше", — отметил специалист.
Он затруднился уточнить эти сроки, но заверил, что речь идет о десяти годах и более.
"У нас есть участки, построенные по этим технологиям в 2011, 2012 годах. Мы сейчас за ними проводим наблюдение, и они ведут себя намного лучше, чем участки, построенные по классической технологии. Мы рассчитываем, что это однозначно будет больше 10 лет", — заверил Волков.
Как уточнил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов, минимальный гарантийный срок на верхний слой дорожной одежды трассы «Таврида» и автоподходов составляет 4 года, на земполотно и искусственные сооружения — 8 лет.
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