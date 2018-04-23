Покрытие «Тавриды» прослужит гораздо дольше гарантийного срока — подрядчик

КЕРЧЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . Гарантия на верхний слой дорожного покрытия трассы «Таврида» составляет 4 года, но в реальности он прослужит значительно дольше. Об этом журналистам в Керчи рассказал главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Андрей Волков

По его словам, на строительстве автоподходов к Крымскому мосту и трассы «Таврида» впервые в России в таком значительном масштабе применен новый вид асфальтобетонной смеси. Эту технологию назвали «Суперпэйв» — методика наиболее полно учитывает климатические условия района строительства, транспортную нагрузку и имеет новый для России метод определения битумного и каменного материалов, на основе которых строится дорога.

"Прослужит дорожное полотно долго. У нас есть наши гарантийные сроки эксплуатации, в течение которых мы гарантируем, что это все простоит. Но на самом деле прослужит намного дольше", — отметил специалист.

Он затруднился уточнить эти сроки, но заверил, что речь идет о десяти годах и более.

"У нас есть участки, построенные по этим технологиям в 2011, 2012 годах. Мы сейчас за ними проводим наблюдение, и они ведут себя намного лучше, чем участки, построенные по классической технологии. Мы рассчитываем, что это однозначно будет больше 10 лет", — заверил Волков.