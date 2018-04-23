Америка по-прежнему не готова к «русской атаке» на их выборы

При проведении выборов в Конгресс США в 2018 году страна все еще не будет готова к очередному нападению России на выборы. В свою очередь президент Трамп продолжает делать противоречивые намеки — в лучшем случае на то, что он предпримет, если Кремль начнет еще более агрессивную кампанию вмешательства, чем та, что сотрясла президентскую гонку 2016 года.

В законопроекте о массовых расходах в прошлом месяце Конгресс выделил более 300 миллионов долларов на то, чтобы штаты вкладывали средства в укрепление своей избирательной инфраструктуры. Им предстоит многое сделать. Бреннанский центр правосудия университета Нью-Йорка (New York University's Brennan Center for Justice), который отслеживает технологии и процедуры выборов в масштабах всей страны, сообщает, что большинство штатов используют электронные машины для голосования, которым уже по меньшей мере десять лет. У этих машин — устаревшее программное обеспечение, и они не способны регулярно обновляться для предотвращения новых угроз безопасности. Хотя большинство штатов и признают, что устаревшие машины следует заменить, с 2016 года мало что изменилось.

На последних президентских выборах 14 штатов использовали худшие — безбумажные — электронные машины, которые не оставляют никаких физических данных об отданных голосах. Хоть эти машины обычно не подключены к интернету, Лоуренс Норден из Университета Нью-Йорка предупреждает, что есть способы проникнуть в них, в том числе с помощью компьютеров, используемых для программирования машин. С 2016 года только один штат, Вирджиния, прекратил использование всех своих безбумажных машин. В прошлом месяце конгрессменам штата Джорджия не удалось принять законопроект, который предусматривал модернизацию машин для голосования на государственном уровне. И даже несмотря на то, что Пенсильвания продвигает идею модернизации, переход не завершится до голосования в ноябре.

Но наличия машин с бумагой для печати едва ли достаточно. Документация позволяет государственным чиновникам проводить статистически обоснованные проверки голосов после выборов. Тем не менее лишь небольшое количество штатов требуют тщательной проверки отчетности, и для этого есть совсем немного людей.

Помимо машин для голосования, есть и более уязвимые цели для удаленного хакерства, включая электронные бюллетени для голосования, серверы и сайты государственных выборов. Это те электронные ресурсы, которые, по-видимому, были взломаны российскими хакерами в 2016 году. Нет никаких доказательств, что хакеры ничего не изменили, но также нет гарантии, что они не будут пытаться сделать это в будущем.

Самый верный способ обеспечить безопасность национальных выборов — в первую очередь предотвращение атак. В этом плане страна, пожалуй, больше всего отстает. Ряд официальных лиц США , а также Г. Р. Макмастер, недавно смещенный с поста советника по национальной безопасности, в своей финальной речи перед тем, как покинуть Белый Дом, предупредил, что Кремль недостаточно прочувствовал последствия своих действий, чтобы можно было исключить вмешательство в выборы в будущем. Два последних раунда санкций от министерства финансов США несли в себе обещание наказать и некоторых людей, находящихся в близком кругу российского президента Владимира Путина . На прошлой неделе г-н Трамп, однако, подорвал основную мысль этого сообщения, когда потребовал отката определенного количества обещанных санкций, которые были запланированы в ответ на предполагаемую химическую атаку поддерживаемого Россией сирийского режима. Последующие сообщения о непрекращающейся фиксации Трампа на том, чтобы всячески потакать г-ну Путину, могут заставить российское правительство поверить, что при повторном вмешательстве в выборы в США оно не столкнется с серьезными последствиями.

Из всех изменений, что должны произойти в стране, более всего необходимо изменение в поведении президента, что может быть самым быстрым и эффективным способом реагирования на угрозы выборов.