В Национальном заповеднике Сан-Бернард прошёл праздник миграции птиц

Перелетные птицы, которые путешествовали через Мексиканский залив, нашли новые места обитания и около 2000 посетителей, ожидающих их в выходные дни в Национальном заповеднике Сан-Бернард с восторгом приняли новых обитателей. Бразильские приюты в партнерстве с американской службой охраны дикой природы провели 24-е ежегодное празднование миграции в заповедной зоне площадью 45 000 акров. Несмотря на пасмурную и временами дождливую погоду, более 1000 посетителей пришли на мероприятие в субботу, где они наслаждались экскурсиями по прибрежным и водно-болотным районам, конкурсом фотографии, выставкой бабочек, рептилиями, ремеслами и наблюдениями за десятками видов птиц, которые каждую весну совершают путешествие на север через Техас. Эд Барриос, президент Friends of Brazoria Wildlife Refuges и организатор мероприятия в течение последних 10 лет также присутствовал на этом празднике. Прибрежные леса вдоль реки Сан-Бернард, реки Бразос, Устричного ручья и реки Колорадо составляют уникальную среду обитания, которая была уменьшена на 15 процентов от ее прежнего размера, сказал Барриос. «Многие животные нуждаются в этой среде обитания», — сказал он. Среди этих животных есть несколько видов Колибри, которые, несмотря на их крошечные масштабы, путешествуют сотни миль от Южной Америки, Центральной Америки и через Техас. «Многие певчие птицы достаточно малы, чтобы сидеть на ладони, но им пришлось совершить непрерывное путешествие через залив», — сказал Кертис Джонс, сотрудник USFWS и менеджер заповедника. Празднование миграции является крупнейшим общественным мероприятием Национального заповедника дикой природы Сан-Бернард каждый год. «Мы хотим, чтобы люди знали, что это место существует, оно открыто каждый день, и они могут наслаждаться им, когда захотят», — сказал он. Около 160 волонтеров собрались вместе, чтобы помочь в организации праздника и планирование началось в январе.