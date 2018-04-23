Впервые на ПМЭФ-2018 состоится молодежный экономический форум

В ходе форума будет дан старт федеральной программе «Ты— предприниматель».

25 апреля в пресс-центре информационного агентства ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная проведению Молодежного Экономического Форума на ПМЭФ-2018 и старту Федеральной программы «Ты–предприниматель».

26 мая впервые будет организован Молодежный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. В деловой программе форума запланировано более 10 панельных сессий, в ходе которых у молодых специалистов будет уникальная возможность обсудить экономические и политические вопросы с государственными чиновниками, лидерами международного и российского бизнеса, а также с крупнейшими международными экспертами и учеными.

Ключевым мероприятием программы Молодежного дня ПМЭФ станет центральное заседание «Молодежная экономическая повестка России на 2018–2024 годы». Участники поднимут вопросы развития потенциала молодежи как экономически активной части населения и увеличения вклада молодых предпринимателей в ВВП страны.

Федеральная программа «Ты — предприниматель» — самый масштабный в России проект поддержки молодежного предпринимательства. Программа реализуется Федеральным агентством по делам молодежи, совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, в 70 регионах страны. С 2009 года программу прошли более 30000 человек по всей стране.

Место и время проведения пресс-конференции: 25 апреля, 14:00, пресс-центр ТАСС (Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж).