Впервые на ПМЭФ-2018 состоится молодежный экономический форум 

В ходе форума будет дан старт федеральной программе «Ты— предприниматель».
25 апреля в пресс-центре информационного агентства ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная проведению Молодежного Экономического Форума на ПМЭФ-2018 и старту Федеральной программы «Ты–предприниматель».
Спикерами выступят руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максим Паршин, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» Анатолий Зорин, заместитель директора, руководитель программно-экспертной дирекции Фонда «Росконгресс» Армен Хачатрян.
26 мая впервые будет организован Молодежный экономический форум, организованный Фондом «Росконгресс» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. В деловой программе форума запланировано более 10 панельных сессий, в ходе которых у молодых специалистов будет уникальная возможность обсудить экономические и политические вопросы с государственными чиновниками, лидерами международного и российского бизнеса, а также с крупнейшими международными экспертами и учеными.
Ключевым мероприятием программы Молодежного дня ПМЭФ станет центральное заседание «Молодежная экономическая повестка России на 2018–2024 годы». Участники поднимут вопросы развития потенциала молодежи как экономически активной части населения и увеличения вклада молодых предпринимателей в ВВП страны.
Федеральная программа «Ты — предприниматель» — самый масштабный в России проект поддержки молодежного предпринимательства. Программа реализуется Федеральным агентством по делам молодежи, совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, в 70 регионах страны. С 2009 года программу прошли более 30000 человек по всей стране.
Место и время проведения пресс-конференции: 25 апреля, 14:00, пресс-центр ТАСС (Москва, Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж).