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УФАС Подмосковья оштрафовало ОАО «РСП» за нарушения правил техприсоединения к электросетям
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УФАС Подмосковья оштрафовало ОАО «РСП» за нарушения правил техприсоединения к электросетям 

РИАМО 54 минуты назад
Арбитражный суд Московской области признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ОАО «Ремонтно-Строительное Предприятие» к административной ответственности за нарушение правил технологического присоединения, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение физических лиц с жалобой на действия ОАО «РСП» в части нарушения правил технологического присоединения.
«По итогам рассмотрения обращения управлением установлено, что общество нарушило правила технологического присоединения, в части переоформления документов о технологическом присоединении энергопринимающих устройств и вынесло постановление о привлечении к административной ответственности в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением ОАО «РСП» обратилось в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Московской области отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления антимонопольного органа.
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