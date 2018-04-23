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Лесонасаждение в пустыне Кузупчи
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Лесонасаждение в пустыне Кузупчи 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.
ИА Синьхуа: последние новости
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