Лесонасаждение в пустыне Кузупчи

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия /, 23 апреля / Синьхуа / — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.

Ханцзиньский хошун /Внутренняя Монголия/, 23 апреля /Синьхуа/ — Период посадки деревьев и кустарников в пустыне Кузупчи в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая приходится на апрель и май. В настоящее время для борьбы с опустыниванием и улучшения экосистемы там трудится несколько тысяч человек из разных уголков Внутренней Монголии и провинции Ганьсу. По инициативе местной администрации ряд предприятий активно участвуют в освоении пустыни.