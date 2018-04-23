Когда в Казани появится еще один СИЗО?

Следственный изолятор на 930 мест построят в республике

Казани до 2026 года планируют построить новый СИЗО на 930 мест. Реконструируют и режимный корпус казанского СИЗО №2 на ул. Большой.

«Эти меры направлены на решение проблемы переполненности СИЗО и улучшение содержания подследственных. В среднем перелимит — 10-12%», — рассказала пресс-секретарь УФСИН по РТ Инга Мазуренко.

Подследственные жаловались «АиФ-Казань» , что их выводят гулять на крышу. Как отметила Мазуренко, это не нарушение — прогулки на крыше предусмотрены проектом.

«Улучшение условий содержания подследственных необходимо, — отмечает правозащитник Владимир Рубашный. — Но есть опасение, что и новые изоляторы будут переполнены. А ведь цивилизованный мир движется по пути замены заключения под стражу альтернативными мерами пресечения — например, домашним арестом. Мы снова тратим огромные деньги на тюрьмы, как будто их не на что больше потратить».