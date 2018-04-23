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Когда в Казани появится еще один СИЗО?
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Когда в Казани появится еще один СИЗО? 

АиФ Казань 59 минут назад
Фото: АиФ Казань
Следственный изолятор на 930 мест построят в республике
В Казани до 2026 года планируют построить новый СИЗО на 930 мест. Реконструируют и режимный корпус казанского СИЗО №2 на ул. Большой.
«Эти меры направлены на решение проблемы переполненности СИЗО и улучшение содержания подследственных. В среднем перелимит — 10-12%», — рассказала пресс-секретарь УФСИН по РТ Инга Мазуренко.
Подследственные жаловались «АиФ-Казань», что их выводят гулять на крышу. Как отметила Мазуренко, это не нарушение — прогулки на крыше предусмотрены проектом.
«Улучшение условий содержания подследственных необходимо, — отмечает правозащитник Владимир Рубашный. — Но есть опасение, что и новые изоляторы будут переполнены. А ведь цивилизованный мир движется по пути замены заключения под стражу альтернативными мерами пресечения — например, домашним арестом. Мы снова тратим огромные деньги на тюрьмы, как будто их не на что больше потратить».
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