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В Пентагоне не согласны с военными РФ в оценке эффективности удара по Сирии
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В Пентагоне не согласны с военными РФ в оценке эффективности удара по Сирии 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: ИноСМИ
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Изображения разрушенных в результате ракетного удара в Дамаске зданий опровергает утверждения российских военных, что только 22 из 105 ракет достигли цели, заявил в среду РИА Новости представитель Пентагона Эрик Паон.
"Утверждения генерала Рудского, что только 22 из 105 наших ракет попали в цель, можно легко опровергнуть. Мы предоставили размещенные в открытом доступе изображения целей до и после ударов. С учетом российских официальных заявлений о непреодолимой российской ПРО в Сирии результаты были довольно скромные", — сказал он.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в среду, что полученные специалистами в ходе изучения ракет данные могут быть использованы для улучшения российского оружия. Он также заявил, что из 105 заявленных США, Великобританией и Францией ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий. Рудской также заявил, что дорогие «умные» ракеты США при ударе по Сирии наибольший урон нанесли хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с армией.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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