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Эксперт: Израиль пользуется мощной поддержкой США, поэтому он может продолжить наносить удары по Сирии
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Эксперт: Израиль пользуется мощной поддержкой США, поэтому он может продолжить наносить удары по Сирии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В ночь на 30 апреля сирийские СМИ заявили о том, что территории страны вновь подверглись военным ударам.
Политолог Александр Асафов прокомментировал «ВМ» атаку Сирии.
Израиль, невзирая на попытки организации миротворческой деятельности в Сирии, продолжает выполнять свои цели и производить авиаудары, не пытаясь даже ничего объяснить и никак не комментируя свои поступки, — сказал политолог.
По его словам, удары производятся якобы на основании разведывательных данных по тем местам, где якобы имеются военные базы и склады оружия Ирана.
— Но делается все это примитивно, ведь между с 1948 года между Ираном и Сирией нет даже мирного договора, — отметил эксперт, добавив, что Израиль пользуется коллосальной поддержкой США. — Советник президента США по национальной политике Джон Болтон возглавляет общество поддержки израильтян и поддержиивает их во всех планах. Поэтому Израиль и ведет себя так; пользуясь поддержкой США, он и дальше будет продолжать наносить удары по Сирии, — заключил Асафов.
Он также добавил, что выйти из данной ситуации поможет лишь перевод ее из военной плоскости в политическую.
— Однако в ближайшее время это государство будет себя чувствовать безнаказанно и наносить удары, — заключил политолог.
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