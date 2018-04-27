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Богданов связал агрессию США в Сирии с планами по «расчленению» страны
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Богданов связал агрессию США в Сирии с планами по «расчленению» страны 

РИА Новости 21 час назад
Фото: ИноСМИ
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Агрессия США и их союзников в Сирии связана с планами по «расчленению» страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
"США, Великобритания и Франция продемонстрировали, что гуманитарная риторика, попытки оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, с которыми они, по сути, заодно, на самом деле нужны для прикрытия планов по расчленению страны", — сказал Богданов, выступая в дипломатической академии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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