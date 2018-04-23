«Дело Скрипаля»: экс-начальник «Гордона» рассказал о двух покушениях

Бывший сотрудник КГБ , перебежчик Кирпичиков поведал о «безжалостном убийце»

В конце прошлой недели в британских таблоидах появилась сенсационная информация: к отравлению в Солсбери имеет отношение бывший агент российских спецслужб, «безжалостный убийца» под кодовым именем Гордон. Судя по всему, главным источником этих сведений о человеке, известном также как Михаилс Савицкис, оказался экс-сотрудник КГБ СССР, бежавший 20 лет назад на Запад Борис Карпичков.

По словам двойного агента, они познакомились с «Гордоном» в начале 1990-х, когда тот был подчиненным Карпичкова. «Он был очень интеллигентным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком, — рассказал Карпичков о предполагаемом участнике покушения на Скрипаля . — Он был красивым и обаятельным, быстро мог завоевать чужое доверие». По словам перебежчика, закончивший юрфак университета в Риге «Гордон» обучался боевым искусствам и будто специализировался на бразильском стиле джиу-джитсу. При этом Карпичков утверждает, что его бывший коллега участвовал в ликвидации одного из боссов организованной преступности в Латвии в «лихие девяностые».

В отличие от других «двойных агентов», Борис Карпичков, ставший перебежчиком в 1998 году, не столь «раскручен» прессой. О нем писали, конечно, и до отравления Сергея и Юлии Скрипаль , но свой «кусок славы» он получил именно из-за «дела Солсбери». Впрочем, похоже, что больше всего сейчас бывшего бойца невидимого фронта беспокоит его собственная безопасность.

Недавно Карпичков рассказал, что 12 февраля получил по телефону дружеское предупреждение от некоего сотрудника российских спецслужб о том, что «случится что-то плохое» с ним и еще несколькими людьми (всего список состоял будто бы из восьми персон). И по словам двойного агента, среди перечисленных имен был назван и Сергей Скрипаль (как уверяет Карпичков, он впервые тогда услышал о нем).

Как рассказывает Карпичков, он поначалу не отнесся всерьез к этому предупреждению, поскольку и раньше получал угрозы в свой адрес — но изменил свое отношение к нему после отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

На тайное интервью с Bloomberg Businessweek в Лондоне Карпичков прибыл в темных очках и черной шляпе. Он рассказал, что страдает синдромом посттравматического стресса, живя в постоянном страхе и засыпая лишь на несколько часов по ночам. Двойной агент установил вокруг своего дома камеры видеонаблюдения за свой счет и вопрошает, обращаясь к британским властям: «Как долго это будет продолжаться? Кто будет следующим? Я могу просить, чтобы меня отправили на Марс или на Луну. Что это изменит? Ничего».

В 1980-е годы Карпичков дослужился до звания майора КГБ. Как сообщают британские СМИ, он продолжал работать на российскую разведку в Латвии, где он жил, и после провозглашения независимости этой прибалтийской республики. Позже он стал сливать информацию ЦРУ и бежал на Запад, прихватив с собой секретную документацию. По его словам, он выбрал Британию, поскольку она предложила ему лучшую защиту. Сообщается, что перебежчик живет в Британии в засекреченном месте под чужим именем (гражданство Соединенного Королевства он получил в 2010 году). При этом Карпичков уверяет, что пережил два нападения в Новой Зеландии

В середине марта новозеландская полиция заявила, что проводит проверку информации о том, что в Окленде был отравлен экс-сотрудник российских спецслужб.

Работник КГБ, ставший двойным агентом, Борис Карпичков, получивший убежище в Великобритании, провел в 2006-2007 гг. пятнадцать месяцев в Новой Зеландии.

Выступая в британской телепрограмме «Good Morning Britain», Карпичков рассказал, что в ноябре 2006 года (вскоре после отравления в Лондоне Александра Литвиненко ) некто, одетый как обычный попрошайка, швырнул ему в лицо какой-то порошок на многолюдной улице в новозеландском Окленде. По его словам, после этого он заболел, потерял волосы и три десятка килограммов веса. Тогда врачи сказали ему, что у него грипп, и Карпичков не сообщил о случившемся в полицию. Четыре месяца спустя ему вновь стало плохо после того, как он нашел у себя дома на ковре загадочные кристаллы аметистовой расцветки.

Представитель полиции Новой Зеландии подтвердил, что имеется информация о нахождении Карпичкова в стране в период между июнем 2006 и октябрем 2007 года. Но проверка его утверждений о возможном отравлении займет время, исходя из того, что с тех пор прошло более десяти лет.