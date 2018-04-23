Более 850 тыс. жителей Подмосковья платят за газ через интернет

«В настоящее время в Подмосковье уже свыше 850 тысяч абонентов «Мособлгаза» предпочитают совершать платежи за газ и получать услуги посредством дистанционных сервисов. Это 35% от общего количества абонентов организации», — сказал Пестов.

Он отметил, что с начала года количество абонентов, которые предпочитают пользоваться онлайн-сервисом, увеличилось на 110 тысяч человек.

«Помимо уже стандартных услуг — подключения лицевого счета, оплаты за газ, отправки обращения через личный кабинет клиента и других, введен целый ряд новых онлайн услуг. В их числе «Тепло под ключ», «Автономная газификация», — сказал глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков

Кроме того, жители Московской области могут с помощью онлайн-сервиса определить техническую возможность подключения, а при покупке дома или квартиры узнать о накопленной предыдущими собственниками задолженности по оплате газа.

«По поручению Воробьева в регионе проводится системная работа по повышению качества и удобства оказания жителям жилищно-коммунальных услуг. Важным направлением этой работы является развитие дистанционных сервисов, благодаря которым уже удалось значительно сократить очереди в офисах обслуживания клиентов организаций, принимающих платежи за коммунальные услуги», — подчеркнул Пестов.