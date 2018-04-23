Valve заплатит штраф $2,4 миллиона за вводящую в заблуждение политику возврата игр

Высший суд Австралии обязал компанию Valve выплатить штраф в размере 2,4 миллиона долларов США после того, как власти страны доказали, что политика возврата средств американской компанией обманчива. Борьба началась ещё в 2014 году, когда Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на создателей Steam за неспособность обеспечить надлежащую политику возврата средств.

После продолжительного судебного разбирательства, федеральный суд признал Valve виновной в нарушении законодательства о защите прав потребителей. В результате компания была оштрафована на 2,4 миллиона долларов, но быстро обратилась в суд полного состава с просьбой отменить решение. Однако эта апелляция была отклонена. Спустя некоторое время, Valve попыталась получить специальное разрешение для отмены постановления через высший суд, но попытки оказались безуспешными.

«Этот важный прецедент подтверждает мнение ACCC о том, что зарубежные компании, продающие продукцию австралийским потребителям, должны соблюдать наши законы» — прокомментировала комиссар ACCC Сара Корт. «Если клиенты покупают товар в Интернете, который неисправен, они имеют право на ремонт, замену или возврат, как если бы они вошли в магазин.»