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Законопроект о тиражировании инновационной экосистемы «Сколково» внесен в Госдуму
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Законопроект о тиражировании инновационной экосистемы «Сколково» внесен в Госдуму 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о тиражировании инновационной экосистемы «Сколково». Об этом сообщает сайт правительства РФ.
«Цель законопроекта — создание условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра «Сколково» за счет тиражирования модели инновационной экосистемы «Сколково» с опорой на успешные региональные инновационные центры и инновационные научно-технологические центры», — говорится в сообщении.
Также законопроект предусматривает уточнение понятийно-категориального аппарата и перечня функций управляющей компании в целях решения задач коммерциализации результатов исследовательской деятельности.
Законопроектом, в частности, снимаются ограничения по нахождению постоянно действующих исполнительных органов юридических лиц, являющихся участниками проекта, вне территории центра. «Таким образом, статус участника проекта может быть присвоен юридическому лицу вне зависимости от его местоположения на территории России», — отмечают в правительстве.
В законопроекте предлагается реализовать модель привлечения региональных операторов, осуществляющих предоставление сервисов некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» за пределами границ центра. «Это позволит повысить доступность сервисов „Сколково“ для лиц, не являющихся участниками проекта, обеспечит систематизацию и тиражирование стандартов качества сервисов „Сколково“ в региональные инновационные центры», — подчеркивается в сообщении.
Документ подготовлен министерством финансов РФ.
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