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Помойка с видом на «Родину-мать» в Волгограде превратилась в пепелище
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Помойка с видом на «Родину-мать» в Волгограде превратилась в пепелище 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сотрудники коммунальных служб Волгограда ликвидировали огромную мусорку с видом на монумент «Родина-мать зовет!». Сделали они это, по словам жителей поселка Тир, расположенного в Краснооктябрьском районе, своеобразным способом — спалив скопившиеся за несколько месяцев отходы.
— Сегодня решил вывезти мусор и, откровенно говоря, оказался в шоке, — рассказал V1.ru житель Тира. — Вся та свалка, на которую мы жаловались неделю назад, превратилась в огромное пепелище. Вместо того чтобы взять и цивилизованным образом собрать все отходы, их просто-напросто решили спалить.
Неделю назад в Тире были другие пейзажи
По словам мужчины, сожженные отходы сверху залили водой.
— Запах гари стоит непередаваемый. Кроме того, не понятно, чем ситуация стала лучше. Теперь нам жить не с помойкой, а пепелищем на фоне «Родины-матери».
О том, что поселок Тир в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за бездействия коммунальных служб зарос мусором, V1.ru писал 15 апреля. На площадке, отведенной для сбора отходов, рядом с контейнерами образовались настоящие горы нечистот. О том, как долго не вывозили мусор из Тира, можно было судить по предательски торчащим из куч новогодним соснам.
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