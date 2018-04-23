Гигантское количество мусора собрали в Дзержинске во время субботника

фото pixabay.comГигантское количество мусора собрали в Дзержинске во время субботникаВ субботу, 21 апреля, в рамках месячника по санитарной уборке и благоустройству городских территорий в Дзержинске прошел общегородской субботник с привлечением организаций, учреждений, органов территориального общественного самоуправления и населения Дзержинска.

Всего 21 апреля было собрано более 750 мешков мусора. В субботу с территории города был вывезен 51 кубометр мусора, в понедельник-вторник будет вывезено еще 35 кубометров.

Участниками субботника стали, в том числе, 300 сотрудников администрации города и муниципальных учреждений, включая главу администрации Виктора Нестерова и его заместителей. Всего силами представителей администрации, муниципальных учреждений и предприятий уборкой было охвачено 10 объектов. В основном это территории лесных массивов, прилегающих к жилым кварталам, традиционные места отдыха горожан, общегородские территории вдоль автомобильных дорог и др.

«Мы живем в этом городе, работаем в этом городе. Нельзя, чтобы он был грязным и неубранным. Сегодня администрация и многие предприятия вышли на улицы, но силами одной лишь администрации не удастся быстро убрать весь мусор. Я считаю, что только общими усилиями, вместе со всеми дзержинцами мы сможем навести чистоту и порядок. Если каждый уберет хотя бы небольшой участок, тогда у нас все получится», — отметил Виктор Нестеров, комментируя ход субботника.

В этот же день силами сотрудников территориального управления департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации была организована уборка в поселках городского округа город Дзержинск (включая территории Обелисков Славы, расположенных в поселках).

Также в субботу в рамках акции «Всероссийский экологический субботник „Зеленая весна“ состоялся молодежный субботник в лесном массиве у озера Утиное. В уборке приняли участие воспитанники учреждений молодежной политики, представители молодежных общественных объединений и депутаты городской Думы . К ним присоединились жители близлежащих домов. Кроме этого, акцию на территории Дзержинска поддержали волонтеры из ряда школ и Эколого-биологического центра. Они помогли в наведении порядка на бульварах Химиков, Победы и Мира, в районе детского парка „Радуга“ и площади Ленина, на площади Маяковского и в Первомайском лесу.

21 апреля в разных районах Дзержинска также убирались представители общественных организаций, политических партий и др.

Напомним, что в рамках месячника также приводятся в порядок территории школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Дзержинска. В уборке пришкольных территорий принимают участие педагоги и школьники, а также родители учеников (по желанию); территории детских садов очищают от мусора сотрудники детских дошкольных учреждений, а также родители воспитанников, желающие оказать помощь; территории учреждений дополнительного образования приводятся в порядок силами сотрудников. Уборка проводится в течение всего апреля.

Кроме того, в рамках месячника по санитарной уборке и благоустройству в разных районах города (пр. Свердлова, ул. Черняховского, ул. Грибоедова, ул. Ватутина, пер. Учебный, ул. Октябрьская (от ул. Студенческой до пер Кукольный), ул. Зеленая и др.) организует уборку ряд крупных предприятий Дзержинска.

Следует отметить, что несколько организаций и объединений планируют провести субботник 28 или 29 апреля. Дзержинцы могут присоединиться к уборке города в эти дни.