Шаурма, фаршированная насваем: в Уфе в киоске обнаружили десятки пакетиков «табака»

Предприимчивые бизнесмены торговали шаурмой и запрещенной антисанитарной смесью в Сипайлово. Большинство покупателей свежей выпечки даже не догадывались, что купить здесь можно не только фастфуд.

По предварительным данным, вместе с блюдами от шеф-повара в киоске посетителям предлагали вкусить и насвай. Несколько недель сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики изучали работу павильона со свежей выпечкой, пока не убедились, что представленный товар выходит за рамки административного законодательства.

— Оперативники наведались с проверкой в заведение быстрого питания по улице Жукова в самый разгар торговли. Как оказалась, сомнительного вида курительная смесь, способная отбить аппетит у любого посетителя, хранилась под прилавком. В ходе проведенной проверки полицейские обнаружили пластиковое ведро, в котором находилось 40 пакетов с зеленовато-бурой массой. Каждый пакетик такого «табака» работники общепита распространяли своим клиентам за 30 рублей, — пояснили в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.

Экспертам еще предстоит установить точный состав вещества в изъятых свертков. Образцы полицейские направили на исследование. Сам работник заведения в продаже незаконной продукции никакого криминала не видит. О том, что любая торговля насваем запрещена, 45-летний мужчина якобы узнал от оперативников.