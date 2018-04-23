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Шаурма, фаршированная насваем: в Уфе в киоске обнаружили десятки пакетиков «табака»
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Шаурма, фаршированная насваем: в Уфе в киоске обнаружили десятки пакетиков «табака» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Предприимчивые бизнесмены торговали шаурмой и запрещенной антисанитарной смесью в Сипайлово. Большинство покупателей свежей выпечки даже не догадывались, что купить здесь можно не только фастфуд.
По предварительным данным, вместе с блюдами от шеф-повара в киоске посетителям предлагали вкусить и насвай. Несколько недель сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики изучали работу павильона со свежей выпечкой, пока не убедились, что представленный товар выходит за рамки административного законодательства.
— Оперативники наведались с проверкой в заведение быстрого питания по улице Жукова в самый разгар торговли. Как оказалась, сомнительного вида курительная смесь, способная отбить аппетит у любого посетителя, хранилась под прилавком. В ходе проведенной проверки полицейские обнаружили пластиковое ведро, в котором находилось 40 пакетов с зеленовато-бурой массой. Каждый пакетик такого «табака» работники общепита распространяли своим клиентам за 30 рублей, — пояснили в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.
Экспертам еще предстоит установить точный состав вещества в изъятых свертков. Образцы полицейские направили на исследование. Сам работник заведения в продаже незаконной продукции никакого криминала не видит. О том, что любая торговля насваем запрещена, 45-летний мужчина якобы узнал от оперативников.
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