Под вывеской шаурмы и пирожков в Уфе из-под прилавка торгуют насваем 

Об этом сообщило Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии.
Несколько недель сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики изучали работу павильона на улице Жукова в Сипайлово со свежей выпечкой, и убедились, что продают здесь не только пирожки и другую выпечку. На днях оперативники пришли с проверкой в самый разгар торговли. Оказалось, сомнительного вида курительная смесь хранилась под прилавком. Полицейские обнаружили пластиковое ведро с 40 пакетами зеленовато-бурой массы. Каждый пакетик «табака» работники общепита продавали за 30 рублей. Эксперты установят точный состав вещества в изъятых свертках.
Кстати, работник заведения в продаже пакетов никакого криминала не видит. О том, что любая торговля насваем запрещена, 45-летний мужчина якобы узнал от оперативников.
По факту оптовой или розничной продажи насвая составлен административный протокол.