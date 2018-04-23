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Под вывеской шаурмы и пирожков в Уфе из-под прилавка торгуют насваем
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Под вывеской шаурмы и пирожков в Уфе из-под прилавка торгуют насваем 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщило Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии.
Несколько недель сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики изучали работу павильона на улице Жукова в Сипайлово со свежей выпечкой, и убедились, что продают здесь не только пирожки и другую выпечку. На днях оперативники пришли с проверкой в самый разгар торговли. Оказалось, сомнительного вида курительная смесь хранилась под прилавком. Полицейские обнаружили пластиковое ведро с 40 пакетами зеленовато-бурой массы. Каждый пакетик «табака» работники общепита продавали за 30 рублей. Эксперты установят точный состав вещества в изъятых свертках.
Кстати, работник заведения в продаже пакетов никакого криминала не видит. О том, что любая торговля насваем запрещена, 45-летний мужчина якобы узнал от оперативников.
По факту оптовой или розничной продажи насвая составлен административный протокол.
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